السعودية تسجل 405 إصابات جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وسجلت السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 405 إصابات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 343373 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5235 وفاة. وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 445 حالة تعاف جديدة لمصابين بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 329715 حالة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8423 والحالات الحرجة 804 حالة.

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