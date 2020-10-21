القضاء الجزائري يؤيد حبس رئيس الوزراء الأسبق أويحيى 10 سنوات بتهمة الفساد

قضى مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) اليوم /الأربعاء/ بسجن كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق، ومراد عولمي رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتجميع واستيراد السيارات لمدة 10 سنوات؛ بعد إدانتهما بتهم غسيل الأموال، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، وبذلك يكون مجلس القضاء قد أبقى على نفس العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد مراد عولمي.
وأدين أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق في نفس القضية بالسجن 10 سنوات، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن سنتين، سجنا منها سنة مع وقف التنفيذ
كما أصدر المجلس حكما بالسجن 5 سنوات بحق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي، والسجن سنتان منهما سنة مع وقف التنفيذ ضد المدير العام للبنك؛ لقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.
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