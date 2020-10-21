بالتواريخ.. أبرز البلدان المدرجة على قوائم الدول الراعية للإرهاب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي ، اقتراب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول المصنفة باعتبارها راعية للإرهاب، في خطوة لطالما نادى السودان بإنجازها بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير العام الماضي.

وكان السودان قد أُدرج في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 12 أغسطس 1993 بتهمة تقديم الدعم والتسهيلات لمنظمات تصنفها الولايات المتحدة باعتبارها إرهابية، في مقدمتها تنظيم القاعدة، ودعم أنشطة مثل خطف أجانب على الأراضي السودانية والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل دفع فديات.

وفي الوقت الحالي، تضم القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب أسماء 4 دول، إيران والسودان وسوريا وكوريا الشمالية.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يتم تصنيف الدول باعتبارها راعية للإرهاب بموجب مواد 3 قوانين أمريكية: المادة 6 (جي) من قانون إدارة التصدير، والمادة 40 من قانون تصدير الأسلحة، والمادة 620 (إيه) من قانون المساعدات الخارجية.

ودشنت الولايات المتحدة قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بإدراج ليبيا والعراق واليمن الجنوبي وسوريا، ثم أدرجت كوبا في 1 مارس 1982، وإيران في 19 يناير 1984، وكوريا الشمالية في 1988، والسودان في 12 أغسطس 1993.

وأُدرجت إيران في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 19 يناير 1984 بتهمة دعم عدد من المنظمات المصنفة باعتبارها إرهابية في الولايات المتحدة، بينها حزب الله وعدد من المنظمات الفلسطينية، وضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدريب وتسليح وتمويل عدد من هذه المنظمات.

وأدرجت سوريا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ضمن أول مجموعة من الدول دُشنت بها القائمة في 29 ديسمبر 1979، وهي الدولة الوحيدة المتبقية بالقائمة حتى الآن من هذه المجموعة، وقد أُدرجت بتهمة دعم منظمات مصنفة أمريكيًا باعتبارها إرهابية، بينها منظمات فلسطينية، ودعم أنشطة وعمليات مناهضة للمصالح الأمريكية أو استهدفت مواطنين أمريكيين.

وأُدرج العراق أيضًا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بتهمة دعم منظمات مصنفة أمريكيًا باعتبارها إرهابية واستهداف مصالح أمريكية، ثم أزيل اسم العراق من القائمة عام 1982، وفي 2 أغسطس 1990 أُعيد إدراج العراق بالقائمة، وفي 7 مايو 2003 تم تجميد العقوبات الأمريكية المفروضة على العراق بعد غزوه، وأُعلن رفع اسم العراق رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 25 سبتمبر 2004.

وأُدرجت ليبيا كذلك في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بتهمة دعم منظمات يسارية متطرفة، وفي 15 مايو 2006 أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم ليبيا من القائمة بفضل "التزامها بالتخلي عن مكافحة الإرهاب".

وأُدرجت كوريا الشمالية في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 1988، بعد اتهامها بتفجير طائرة كورية جنوبية قرب ميانمار عام 1987، وتسليح مجموعات إرهابية وإيواء عناصر من منظمة الجيش الأحمر الشيوعية اليابانية، ورُفع اسم كوريا الشمالية من القائمة في 11 أكتوبر 2008، ثم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إدراجها في القائمة في 20 نوفمبر 2017، بعد اتهامها بتسميم الطالب الأمريكي أوتو وارمباير الذي كان محتجزًا لديها.

وتفرض الولايات المتحدة على الدول المدرجة في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب 4 أنواع من العقوبات:

1- حظر الصادرات والمبيعات المتعلقة بالأسلحة.

2- فرض قيود على صادرات المواد ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج.

3- حظر المساعدات الاقتصادية.

4 - فرض قيود مالية وقيود أخرى متنوعة.