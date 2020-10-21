وزير الصحة الإسرائيلي للوزراء: تصرفوا بمسؤولية منعا للذهاب إلى إغلاق ثالث

طلب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الأربعاء من جميع وزراء الحكومة التصرف بمسؤولية وحكمة بعيدا عن الشعبوية.

وقال إدلشتاين وفق القناة 7 العبرية، "من أجل الصحة العامة والاقتصاد الإسرائيلي، على الجميع التعلم من درس الخروج السريع من الإغلاق الأول، لتجنب الذهاب إلى إغلاق ثالث يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد".

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا "كابينت كورونا"، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الخروج من الإغلاق وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من تخفيف القيود، ولبحث افتتاح المدارس في اعقاب الخلاف بين وزارات الصحة والتعليم والمالية مساء أمس.

وأجلت جلسة الكابينت يوم أمس الثلاثاء بسبب الخلاف بين الوزارات الحكومية حول إستراتيجية الخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة تعتقد انه يمكن استئناف الدراسة في الصفوف الأولى وحتى الرابعة الابتدائية.