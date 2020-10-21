الفائز هو من سيجيب.. أهم 3 أسئلة خلال مناظرة ترامب وبايدن

باستثناء بعض الإشارات العابرة خلال مناظرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في 8 أكتوبر الجاري والمشهد المحرج الذي ظهر بين دونالد ترامب وجو بايدن حول من هو العميل للحزب الشيوعي الصيني ، فقد تم تهميش السياسة الخارجية خلال هذه الدورة الانتخابية، لكن وفي المناظرة الأخيرة المرتقبة، قد يكون الفائز هو من سيجيب على 3 أسئلة على صعيد السياسة الخارجية لأمريكا، وفق ماذكرت مجلة ذا ناشيونال.

كان الأقرب لمناقشة حول السياسة الخارجية خلال مقطع صوتي مبسّط مدته ثلاثين ثانية هي المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس حول السياسة الخارجية.

صحيح أن الأمريكيين لا يبنيون عادة تصويتهم على السياسة الخارجية، وذلك مع مقتل الآلاف من الأمريكيين كل أسبوع بسبب فيروس كورونا، وبدء التعافي الاقتصادي، فمن غير المرجح أن تكون السياسة الخارجية عاملًا كبيرًا في انتخابات هذا العام.

ومع ذلك ، فإن عدم وجود حوار بين المرشحين حول قضايا خارج حدود الولايات المتحدة لا يزال مؤلمًا.

يستحق الرأي العام الأمريكي مناقشة موضوعية حول كيفية إدارة ترامب وبايدن أمور العلاقة غير المستقرة بشكل متزايد مع الصين ؛ ومتى يكون استخدام القوة العسكرية مناسبًا ؛ وما هي أنواع الاتفاقات الدبلوماسية التي سيتم السعي وراءها.

لحسن الحظ ، فإن المناظرة الرئاسية يوم الخميس ستتضمن أخيرًا مقطعًا عن الأمن القومي. يأمل المرء أنه لبضع دقائق على الأقل ، سيتمكن الأمريكيون الذين يتابعون الأمور من تقييم رؤى المرشحين للسياسة الخارجية للولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومع ذلك، فإن الجزء الذي يتناول السياسة الخارجية بأكمله سيكون فرصة ضائعة إذا لم يطرح مدير المناظرة الأسئلة الثلاث الصحيحة.

فالسؤال الأول الذي يجب توجيهه، هو في ضرورة الإلتزام بإنهاء حروب أمريكا، وهنا يجب على المرشح معرفة كيف ينوي القيام بذلك حال فوزه، وذلك في الوقت الذي تم فيه نشر المزيد من القوات الأمريكية بالفعل في سوريا الشهر الماضي.

على الرغم من إصرار ترامب على تقليص خسائر واشنطن في الشرق الأوسط ، هناك ما يقرب من 60 إلى 70 ألف جندي أمريكي يتمركزون في المنطقة اليوم.

يحتاج كل من ترامب وبايدن إلى معالجة هذه التناقضات. يحتاج ترامب إلى شرح سبب عدم قيامه في الواقع بإنهاء أي من الصراعات التي تورط فيها الجيش الأمريكي. ويجب على بايدن إضافة المزيد من التفاصيل حول سبب اعتقاده أن الاحتفاظ بوجود صغير للقوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا يتوافق مع تعهد إخراج أمريكا من هذه البلدان ذاتها.

السؤال الثاني، إذا تم انتخابك ، ما هي أهم أولوياتك في السياسة الخارجية ؟

هذا السؤال أساسي، يجب طرحه على الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الأمريكيين يحق لهم معرفة القضية التي يعتقد قائدهم العام التالي أنها الأكثر إلحاحًا. سوف يجبر ترامب وبايدن على تمييز نفسيهما ، ورفع المناقشة فوق المحدودية الحزبية التي تهيمن غالبًا على المناقشات الرئاسية .

أما السؤال الثالث، فهو عن ماهية القرار الحاسم بشأن الأمن القومي.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي جعلت جو بايدن يتقدم بهامش صحي ضد ترامب ، إلا أن استطلاعات الرأي كانت خاطئة من قبل.

كما عبرت حملة بايدن الأسبوع الماضي ، بأنه من المحتمل أن تكون الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أكثر صرامة مما يعتقده مراقبوها.

ولذا، فمن سيفوز بالانتخابات خلال أسبوعين سيدخل البيت الأبيض بقائمة من البنود الفورية، و لا أحد يستطيع تحمل إهمال الأمن القومي لأمريكا في العالم.