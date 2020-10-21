روسيا تبحث مع أرمينيا وأذربيجان تطبيق الهدنة في كاراباخ

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعين منفصلين مع نظيريه الأرمني، زغراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف، لبحث الوضع في إقليم كاراباخ المتنازع عليها.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن المحادثات تناولت "المسائل الملحة المتعلقة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن وقف إطلاق النار في كاراباخ وتهيئة الظروف الملائمة لتسويته على أساس مستدام".

وأوضحت الوزارة أن الاجتماعين عقدا تطويرا للاتصالات الهاتفية التي أجراها مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وكان رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني أعلنا، الاثنين الماضي، عن استعدادهما لإجراء مفاوضات في موسكو، بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين.

وقبلها، تم الاتفاق بين الجانبين على هدنة إنسانية في كاراباخ، لكن طرفي النزاع شرعا في تبادل الاتهامات بخرق إطلاق النار منذ أولى دقائق سريان الهدنة.