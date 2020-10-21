فرنسا تواصل الحرب ضد الإرهاب.. إغلاق عشرات المدارس والجمعيات الداعمة للتطرف

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن إصدارها قرارًا بحل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية لتنظيم الإخوان وحركة حماس.

وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، قال إنه سيتم إغلاق العشرات من المدارس والجمعيات التي تدعم التطرف والإرهاب.

وأكد أتال أن الحكومة الفرنسية تواجه قوى التطرف التي تهدف لتدمير الجمهورية، لافتا إلى أنه الحكومة ستعزز مواجهة التيارات المتطرفة الإنفصالية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت، بعد حادثة ذبح مدرس التاريخ في باريس.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على وجود لائحة تشمل عددًا من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.

وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة.

وضمن حربها ضد "أعداء الجمهورية"، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد قرب باريس لمدة 6 أشهر كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي.

ويمثل سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تمهيدًا لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الحادثة.