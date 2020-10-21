نيويورك ـ وكالات: توفيت امرأة في الثلاثينات من عمرها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع من أريزونا إلى تكساس. ولفظت المرأة، المقيمة في مدينة جارلاند بولاية تكساس الأميركية أنفاسها الأخيرة، بينما كانت الطائرة لا تزال على مدرج المطار في أريزونا، بحسب ما نقله موقع “بزفيد نيوز”، عن مسؤولة في مقاطعة دالاس. وأشارت التقارير إلى أن المسافرة عانت من صعوبة في التنفس بعد أن جلست على كرسيها في الطائرة، وجرى على الفور إعطاؤها جرعات أوكسجين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ثلاثينية بكورونا على متن طائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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