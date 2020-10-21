أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، عزم السلطات حل جماعة "الشيخ ياسين" الإسلامية، ضمن إجراءات متخذة ضد نشطاء إسلاميين في البلاد، بعد اغتيال معلم مدرسة في ضواحي باريس.
وفي تصريح صحفي، وصف المتحدث حل الجماعة بأنه جزء من "معركة دفاعا عن الأمن والثقافة والتعليم".
واتهمت السلطات الفرنسية جماعة "الشيخ ياسين" بالضلوع في اغتيال معلم التاريخ، صاموئيل باتي، الذي قتل بقطع رأسه، في 16 أكتوبر، على يد شاب من أصول شيشانية (18 عاما)، وذلك بعد عرض المعلم في الصف رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، أثناء درس عن حرية التعبير.
ونفت حركة "حماس" الفلسطينية أي صلة لها بالجماعة الفرنسية التي تحمل اسم أحد مؤسسي الحركة، الشيخ أحمد ياسين، المغتال من قبل إسرائيل في العام 2004.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تعلن حل جماعة ”الشيخ ياسين” بعد اغتيال معلم في باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.