الجيش الليبي: التدخلات الأجنبية عمقت الأزمة في البلاد

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أن المحادثات في جنيف كانت مسؤولة، لافتة إلى أن وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.

وأضاف المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن التدخلات الأجنبية عمقت الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن اجتماعات جنيف تبحث آليات لإخراج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من البلاد.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر مع وجود المرتزقة على الأراضي الليبية.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت أن جولة المحادثات الليبية ستستأنف يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت ويليامز في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي يعمل تحت مظلة مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا.

وأكدت أن طرفي النزاع اتفقا أيضًا على فتح مسارات برية وجوية بين شرق وغرب البلاد، فضلا عن مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري.

وأشارت إلى أن استقالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يجب أن تساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية.

ولفتت إلى أن ليبيا تحتاج لإنهاء التدخلات الأجنبية حتى تتمكن من تحقيق مستقبل أفضل، مؤكدة أن حجم التدخل الأجنبي كبير وغير مقبول.

وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا طرفي النزاع لحل المشكلات العالقة والوصول لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.