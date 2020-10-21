سلطنة عمان تحدد موعد انتهاء حظر التجول الليلي

أعلنت السلطات في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، انتهاء حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر الجاري.
وقررت اللجنة العليا، بدء العام الدراسي لجميع الطلبة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل.
وكانت سلطنة عمان فرضت منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة ليلا في أنحاء البلاد يوم 11 أكتوبر، ولمدة أسبوعين، ضمن تدابير جديدة لمواجهة وباء كورونا.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 111484 إصابة.
فيما وصلت الوفيات إلى 1137 والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.
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