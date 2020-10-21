الوضع حرج.. تحذير شديد من الصحة التونسية بشأن وباء كورونا

حذرت الصحة التونسية اليوم، الأربعاء، من وضع وباء كورونا في البلاد؛ مؤكدة أنه أصبح "حرجا" للغاية.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، حثت الصحة التونسية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء.

وبدوره، وصف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، الوضع الصحي بـ''الحرج'' في ظل انتشار سريع جدا لفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة يوم أمس ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 740 .

قال وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم الأربعاء، إن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة بالبلاد وصلت إلى حوالي 80 بالمائة، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأضاف المهدي في تصريح للصحفيين أن 145 مصابًا بفيروس كورونا يرقدون في أقسام العناية المركزة، بينما لا تملك تونس سوى 181 سريرًا للإنعاش.

وأوضح المهدي في ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن السبب الرئيسي لقرار رئاسة الحكومة فرض حظر الجولان ليلا بكامل تراب البلاد وإعطاء الإذن للولاة بإعلان ذلك بمناطقهم هو أن الدراسات العلمية الأخيرة بينت أن أكثر حالات العدوى بفيروس كورونا تم تسجيلها ليلا خلال التجمعات بالمطاعم وفي أماكن السهر.

وشدّد مهدي على ضرورة التقييد بإجراءت الحماية المتمثّلة في ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي وغسل الأيدي لتفادي العدوى.

ووضح وزير الصحة، خلال ندوة صحفية، بأن تونس مستعدّة ماليا لاقتناء تلاقيح فيروس كورونا.

وأشار الوزير التونسي إلى أن تونس قامت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتكون من بين البلدان الأوائل التي تتحصل على التلقيح فور الاعلان عن التوصل إليه من قبل المخابر العالمية.