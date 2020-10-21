الاحتلال يحظر الذراع الطلابي للجبهة الشعبية بالضفة.. ويصفها بالتنظيم الإرهابي

أصدر جيش الاحتلال قرارا بحظر كتلة القطب الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووقع القائد العسكري للاحتلال تامير يداعي في شهر أغسطس 2020، على قرار يعتبر بموجبه كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (القطب) "غير مشروعة - وتنظيم إرهابي" في الضفة. ويدعي الاحتلال أن كتلة القطب الذراع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قامت على مدى سنوات بعمليات فدائية منها مقتل الوزير الاسرائيلي رحبعام زئيفي في عام 2001. هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء ، منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة منطقة أم ركبة في بلدة الخضر وبدأت في عمليات هدم منزل المواطن سمير صلاح المكون من ثلاث غرفة. وكانت قوات الاحتلال أخطرت صاحب المنزل بهدمه خلال 96 ساعة، وذلك بذريعة عدم حصوله على ترخيص بحكم موقع منزله في منطقة تخضع للسيادة الأمنية الإسرائيلية.

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