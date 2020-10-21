أوزيل الغاضب.. ينتقد فريقه بعد إقصائه من تشكيلة البريميرليغ

هاجم النجم الألماني مسعود أوزيل فريقه الإنجليزي أرسنال بعد أن استبعده المدير الفني ميكيل أرتيتا من تشكيلة الفريق، التي تخوض الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يخض النجم الألماني، البالغ من العمر 32 عاما، أي دقيقة في تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا منذ 7 مارس الماضي، ولكن لا يزال أمامه عام واحد على عقده.

ورد مسعود أوزيل، اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ "المدفعجية" براتب قدره 450 ألف دولار أميركي أسبوعيا، بغضب على فريقه، وذلك في بيان على حسابه في تويتر، قائلا:

"هذه رسالة يصعب إرسالها إلى جماهير نادي أرسنال الذين كنت معهم خلال السنوات القليلة الماضية.. أشعر بخيبة أمل شديدة حقا من حقيقة أنه لم يتم تسجيلي للعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي".

وأضاف قائلا إنه عندما وقع عقده الجديد في العام 2018، تعهد بالولاء لنادي أرسنال الذي يحبه، وعبر عن حزنه من أن حبه للنادي لم يقابل بالمثل، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وتابع قائلا "كما اكتشفت للتو، من الصعب الحصول على الولاء في الوقت الحاضر.. لقد حاولت دائما أن أبقى إيجابيا من أسبوع لآخر على أمل أنه ربما تكون هناك فرصة للعودة إلى الفريق قريبا مرة أخرى. لهذا السبب التزمت الصمت حتى الآن".

وأوضح أوزيل أنه قبل تفشي فيروس كورونا، كان سعيدا بالتطور تحت قيادة المدرب الجديد أرتيتا، واعتبر أنه خلال هذه الفترة كان أداؤه جيدا قبل أن تتغير الأمور مجددا حيث ولم يعد مسموحا له بلعب كرة القدم مع أرسنال.

وأشار إلى أنه يعتبر لندن مدينته ويشعر أنه يعيش في وطنه وبيته، منوها إلى أنه ما زال لديه العديد من الأصدقاء في الفريق، وما زال يشعر بعلاقة قوية مع جماهير النادي.

وتابع قائلا "بصرف النظر عن أي شيء، سأستمر في القتال من أجل فرصتي، ولن أدع موسمي الثامن في أرسنال ينتهي بهذا الشكل".

ووعد جماهير النادي بأن "هذا القرار الصعب لن يغير أي شيء في عقلي"، وأنه سيستمر في التدريب بأفضل ما يستطيع.

وختم بغض "سأستخدم صوتي ضد الوحشية ومن أجل العدالة".