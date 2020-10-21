فرنسا تنظر تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا حتى منتصف فبراير المقبل

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، حسبما ذكرت شبكة (سكاى نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن مزيدًا من المناطق فى البلاد ستدخل ضمن حالة التأهب باللون الأحمر فى إشارة إلى الفئة الأكثر خطورة من حيث انتشار الفيروس، ما يعنى أن تلك المدن ستشهد فرض حظر تجوال.

وأشار المتحدث إلى أن نسبة غرف الطوارئ بالمستشفيات فى بلاده بالوقت الحالى فى حدود 40 بالمائة من طاقتها، نظرًا للتدفق الكثيف لمرضى كوفيد-19.

ويشير الموعد الجديد المقترح لإنهاء حالة الطوارئ الصحية إلى أنه قد يتم تمديد حظر التجوال المفروض من الساعة الـ 9 صباحًا إلى الـ 6 مساءً (بالتوقيت المحلى للبلاد) المطبق بالفعل فى أكبر المدن بفرنسا.

كانت وسائل إعلام فرنسية قد بأن المستشفيات فى مدن كليرمونت وديجون تنتقل إلى وضع الطوارئ، ما يعنى إرجاء العمليات غير المتعلقة بفيروس (كورونا) وإلغاء عطلات الموظفين.

كذلك المستشفيات فى العاصمة باريس انتقلت إلى وضع الطوارئ فى وقت سابق الشهر الجارى، حيث إن مرضى فيروس كورونا شكلوا ما يقرب من نصف جميع المرضى فى وحدات الرعاية المركزة.

وبلغت الحصيلة اليومية التى سُجلت أمس الثلاثاء 20 ألفًا و468 حالة جديدة مصابة، ما يرفع إجمالى الحالات التى أصيبت بكوفيد -19 فى البلاد إلى 973 ألف حالة، بينما لقى نحو 34 ألف شخصًا مصرعه إثر الإصابة بالمرض.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.