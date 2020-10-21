الادعاء الفرنسى: طلاب فى الإعدادية أرشدوا الإرهابى لمكان المعلم مقابل المال

وأضاف المدعى العام، وفقا لشبكة "سكاى نيوز"، أن طلابا فى الإعدادية التى كان يدرّس فيها صمويل أرشدوا الإرهابى لمكان الضحية مقابل مبلغ من المال.

وكان شاب من أصل شيشانى يبلغ من العمر 18 عاما قد ذبح باتى يوم 16 أكتوبر الجارى، أمام مدرسته الواقعة فى ضاحية بباريس، بينما قتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعد استخدام الضحية رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد فى حصة دراسية عن حرية التعبير.