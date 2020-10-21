جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء النمساوى اليوم الاربعاء والذى أبدى انزعاجه من اقتراب حجم الاصابات اليومية من ألفى اصابة .
ومن جانب أخر .. قررت دولة التشيك المجاورة للنمسا عمل اغلاق عام فى البلاد اعتبارا من غد الخميس مع منح استثناءات محدودة لمحال المواد الغذائية والصيدليات وذلك بعد ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا .
وقال وزير الصحة التشيكى رومان بريمولا اليوم أنه بالإضافة إلى اغلاق المحال سوف يتم فرض قيود واسعة على الخروج مثلما حدث فى مارس الماضى كما طلبت الحكومة من المواطنين الحد من اتصالهم بالآخرين على أن يُسمح فقط بالتجول فى الحدائق والنزهات فى الهواء الطلق.
يشار إلى أن الاصابات اليومية فى التشيك بلغت نحو 12 ألف إصابة ووصل العدد الاجمالى إلى 194 ألف حالة بينما توفى نحو 1600 حالة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تتوسع فى اختبارات كورونا.. والتشيك تفرض الإغلاق العام اعتبارًا من غد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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