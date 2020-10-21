إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "إن.تي.في" الألماني نقلًا عن وزارة الصحة الألمانية، إن شبان أجرى فحصًا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوقًا في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كوروناالارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا حتى اليوم 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.