طائرات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر بيرينج.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اعتراض المقاتلات الروسية اثنتين من قاذفات القنابل الاستراتيجية من سلاح الجو الأمريكي فوق بحر بيرينج.

ووفقًا للوزارة، فقد سارعت مقاتلات روسية من طراز ميج 31، وسو 35 لمرافقة قاذفتين من طراز Rockwell B-1 Lancer، لاعتراض طائرات أمريكية.

ويقول تقرير وزارة الدفاع الروسية: "في 21 أكتوبر، اكتشفت وسائل التحكم في المجال الجوي الروسي على المياه المحايدة لبحر بيرنج هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وأضاف التقرير أن طاقم المقاتلة الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية حددوا الأهداف الجوية على أنها قاذفتان من طراز Rockwell B-1 Lancer تابعتان لسلاح الجو الأمريكي ورافقهما، مما نجح في منع الانتهاكات الحدودية، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأجريت الطلعة الجوية من المقاتلات الروسية من طراز ميج 31 وسوخوي 35 بدقة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. وقالت الوزارة ان يسمح أي انتهاكات لحدود الدولة الروسية.