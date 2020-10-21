لأول مرة.. السعودية تتخذ إجراء عاجلا بشأن العمالة لديها

أعلنت محافظة جدة السعودية عن توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بالمحافظة ، بحضور الأمير خالد الفيصل

نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، و مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومسؤولي الجهات المعنية بلجنة سكن العمال بمحافظة جدة.

ومن جهته أفاد محافظ جدة أن هذه المدينة هي أول مجمع عمالي بجدة ، حيث جرى توقيع عقد انشائها بين أمانة محافظة جدة وشركة نمارق العربية للخدمات المحدودة ، بمثابة البداية والنواة لمشاريع قادمة تخضع للشروط البلدية والصحية.

ونبه محافظ جدة الي ان أعمال اللجان العمالية الموفقة بمحافظة جدة خلال جائحة كورونا أثمرت عن مثل هذه الافكار التي ستكون في صالح المحافظة والعامل وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ.

كما أفاد الأمير مشعل بن ماجد بأن محافظة جدة بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة ستدرس تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 قد رسمت خارطة طريق مضت عليها محافظة جدة ، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة.

وذكر محافظ جدة أن المشروع الذي يتربع على مساحة ٢٥٠ ألف متر مربع ، سوف يستوعب بعد اكتماله ١٧ ألف عامل ، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما أشار الي ان المشروع هو نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الاسكان ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.