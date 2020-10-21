في إشارة لـ تركيا.. رئيس المجلس الأوروبي: تورط أطراف خارجية بالقتال بين أرمينيا وأذربيجان غير مقبول

التقى رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالرئيس الأرميني على خلفية اشتعال النزاع مع أذربيجان في منطقة ناجورنو كاراباخ.

ودعا تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، خلال لقائه مع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان في بروكسل، الأربعاء، إلى إنهاء القتال في ناخورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وأعرب ميشيل عن "قلق الاتحاد الأوروبي العميق" بشأن القتال المستمر بين البلدين بتكاليف إنسانية كبيرة.

وقال ميشيل على تويتر بعد الاجتماع إنه: "يجب على الأطراف احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة", مشددا على أن تورط أطراف خارجية في النزاع أمر غير مقبول وغير مسموح به.

ومن المقرر أن يلتقي سركيسيان مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في بروكسل في وقت لاحق اليوم.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وقوع خسائر بشرية جديدة في صفوف مرتزقة تركيا بإقليم قره باخ خلال المعارك التي جرت اليوم الماضي.

وقال المرصد إن 9 عناصر من مرتزقة تركيا قُتلوا خلال الاشتباكات إلى جانب القوات الأذربيجانية في الصفوف الأولى ضد أرمينيا، موضحًا أن دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين الذين قتلوا في المعارك هناك وصلت إلى سوريا.

وأشار المرصد إلى ارتفاع حصيلة قتلى المرتزقة السوريين منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 170 قتيلا، بينهم 118 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.