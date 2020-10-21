بومبيو: السلاح النووي الروسي يهدد أمريكا وحلفاءها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، في مرتمر صحفي، إن الولايات المتحدة حريصة على تفوقها في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أن السلاح الروسي يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن الاتفاق الخاص بشأن الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، يُلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية.

وبشأن سوريا، قال بومبيو، إن واشنطن تدعم الحل السلمي للصراع في سوريا.

واستطرد إن "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

كما أكد بومبيو، أن الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية.