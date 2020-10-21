بابا الفاتيكان مدافعًا عن المثليين: لديهم الحق في تكوين أسرة

أكد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص المثليين يجب أن يحظوا بحقهم في بناء أسرة.

وقال البابا فرانسيس في فيلم وثائقي جديد تم عرضه اليوم الاربعاء، أن الأشخاص المثليين يجب أن يتم حمايتهم بقوانين الزواج المدني، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "الأشخاص المثليين يجب ان يكون لديهم الحق لتكوين أسرة. إنهم أبناء الرب ولهم الحق لتكوين عائلة. لا أحد يجب أن يتم طرده خارجًا أو يصبح بائسًا بسبب ذلك".

وتابع: "ما يتعين علينا إنشاؤه هو قانون اتحاد مدني. بهذه الطريقة يتم حمايتهم قانونيا. لقد دافعت عن ذلك".

يُذكر أن اسم الفيلم الوثائقي الذي تحدث فيه البابا فرانسيس يحمل اسم "Francesco" للمخرج اليهودي، يفجيني أفينييفسكي.