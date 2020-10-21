من جديد.. الغبار يغطي مرفأ بيروت.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، اليوم، يُظهر زوبعة هوائية، أو ما يعرف بـ "التنين الهوائي أو البحري" بمحيط مرفأ بيروت في لبنان؛ نتج عنها انتشار الغبار الكثيف في المكان.
كما شهدت العاصمة اللبنانية" بيروت " تساقطًا للأمطار بشكل متقطع، وتقلبات في الطقس منذ صباح اليوم.
يشار الي ان المخازن وصوامع الحبوب في ميناء بيروت تعرضت لتدمير هائل يوم 4 أغسطس الماضى؛ بسبب اشتعال مادة نيترات الأمونيوم المخزنة فيه وأدى لانفجار ضخم هز أرجاء لبنان وتسبب في خسائر بشرية ومادية ولوجستية فادحة.
واشتعلت كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم سريعة الاشتعال والمخزنة فى ظروف سيئة ومهملة منذ سنوات فى أحد مخازن الميناء، وأدى انفجار الميناء إلى مصرع نحو 190 شخصا، وتشريد أكثر من 300 ألف لبنانى بسبب هدم منازلهم.
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