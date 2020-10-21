السعودية تتسلح ضد المستقبل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي حيث سيتم الإعلام عن عدة شراكات في هذا الإطار وذلك وفقا ما اعلنه عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) .

كما بيًن الغامدي في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها المملكة أن السعودية ترغب في بناء نفسها كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأفاد بان الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “نُسدي” تستهدف تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها: الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي ، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية.

وقال ايضا : كما تستهدف تطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.