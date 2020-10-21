شروط قروض بنك الجزيرة للحصول على التمويل الشخصي ورابط التسجيل

شروط قروض بنك الجزيرة للحصول على التمويل الشخصي، حيث يقدم بنك الجزيرة حزمة جديدة من القروض تأتي فى مقدمتها التمويل الشخصي”دينار” عبر الأسهم المحلية، التمويل الشخصي”دينار” لموظفي البنوك، التمويل الشخصي”دينار” للمهنيين، التمويل الشخصي”دينار” لتحويل المديونية، تبلغ قيمة التمويل الشخصي الذي أعلن عنه مصرف الجزيرة إلى 2 مليون ريال سعودي والذي يهدف لخدمة من ضاقت بهم الارض بما رحبت فى الديون أو شراء الاحتياجات أو خدمة المصاريف سواء كانت على الأبناء فى مراحل تعليمهم المختلفة أو الأمور الحياتية أو غير ذلك، ويصرف بنك الجزيرة هذه القروض بعد توافق الشروط والمعايير والتى قد تكون فى منتهي البساطة. شروط قروض بنك الجزيرة للحصول على التمويل الشخصي شروط قروض بنك الجزيرة للحصول على التمويل الشخصي يجب أن لا يقل عمر المتقدم على التمويل الشخصي من بنك الجزيرة عن 30 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم على التمويل الشخصي من بنك الجزيرة عن 65 عام.

يجب أن لا يقل عمل المتقدم على التمويل الشخصي فى عمله عن عامين.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 15 ألف ريال سعودي. مميزات تمويل بنك الجزيرة يصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي. الإعفاء من السداد فى حالة حدوث لا قدر الله الوفاة، لم يطالب بنك الجزيرة الورثة من السداد. قيمة المصاريف الإدارية لا تتجاوز 1% من قيمة التمويل بحد أقصى لا يتجاوز 500 ألف ريال سعودي. رابط طلب التمويل الشخصي مميزات تمويل بنك الجزيرة أتاح بنك الجزيرة عدة خطوات بسيطة للحصول على التمويل الشخصي وذلك من خلال زيارة رابط طلب التمويل الشخصي ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل التالي: الإسم، البريد الإلكتروني، المدينة.

الدخل الشهري، اسم العائلة.

الهاتف، الحالة الوظيفية.

الضغط على المربع الذي يثبت أنه إنسان.

ثم فى النهاية الضغط على كلمة إرسال.

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