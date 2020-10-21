أخبار اليمن : غدا.. مؤتمر صحفي بصنعاء لإعلان نتيجة الثانوية

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غدا.. مؤتمر صحفي بصنعاء لإعلان نتيجة الثانوية

تعلن وزارة التربية والتعليم غدا الخميس نتائج إختبارات الثانوية العامة بأقسامها "علمي، أدبي، انجليزي" للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م . غدا.. مؤتمر صحفي بصنعاء لإعلان نتيجة الثانويةتعلن وزارة التربية والتعليم غدا الخميس نتائج إختبارات الثانوية العامة بأقسامها "علمي، أدبي، انجليزي" للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م . وأوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور همدان الشامي أنه سيتم الإعلان عن النتيجة العامة وأسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الوزارة الساعة الـ 10 من صباح غد. ودعا وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي للاطلاع على كل ما يتعلق بالاختبارات.. لافتا إلى إمكانية حصول أي طالب على نتيجته عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم وذلك عقب إعلان النتيجة العامة .



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