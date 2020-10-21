إصابة وزير الصحة الألمانى بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة، بحسب "روسيا اليوم"، إن شبان 40 سنة، عانى من أعراض الزكام، مضيفة أنه تم إبلاغ المخالطين له بإصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالى الحالات إلى 380762.

وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالى إلى 9875.