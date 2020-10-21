إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات وقفزة حادة فى وفيات كورونا

وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199، ليصل إلى مستوى 449648 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد، وتأتى بعد أن بلغ هذا العدد يوم 19 أكتوبر 9338 حالة، وفى 20 أكتوبر 10874.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 127 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 36832 حالة.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالى كذلك ارتفاعا حادا حيث بلغ هذا العدد فى إيطاليا يوم 19 أكتوبر 73 وفاة، وفى 20 أكتوبر 89.

وتواجه إيطاليا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات بعيد جدا من المستويات التى بلغها فى فترة ذروة التفشى.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم.