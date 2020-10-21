بيان عاجل من حساب المواطن السعودي

كشف برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن آلية الاعتراض على نتيجة الأهلية.

وأفاد البرنامج في بيانه عبر تويتر بان المدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب أن لا تتجاوز ٩٠ يوم من صدورها.

فيما أشار حساب المواطن الي أنه لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

وكان إجمالي ما أودعه البرنامج بحلول 11 أكتوبر بلغ أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، بعد إيداعه 1.8 مليار ريال مخصصات الدعم الشهري.

كما أوضح حساب المواطن طريقة تغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج” بالنسبة إلى المستفيدين في البرنامج.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إنه يمكن تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب – بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة).

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020.