إنجاز طبي.. استخراج عملة معدنية من مريء طفلة سعودية

تمكن فريق طبي سعودي متخصص في المستشفى العام لمدينة القريات من استخراج جسم معدني عالق أعلى مريء طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفق ما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

وأفادت الصحيفة السعودية أنه وفق ما ذكره الأطباء فإن الجسم الغريب تبيّن وجوده بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة؛ مما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار.

وذكرت الصحيفة أن الجسم عبارة عن "عملة معدنية" أعلى المريء؛ وتم استخراجها.

وبينت الصحيفة نقلاً عن الأطباء اللذين قاموا بإجراء العملية ان الطفلة حاليًا بحالة صحية جيدة.