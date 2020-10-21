قصف مكثف من أذربيجان على مواقع جيش أرمينيا.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع التابعة لدولة أذربيجان اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقصف جديد لقواتها على مواقع للجيش الأرميني في ناجورنو قرة باخ.

وأظهر الفيديو قصف القوات الأذربية المدفعي المكثف لمواقع جيش أرمينيا في قره باخ.

إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالرئيس الأرميني على خلفية اشتعال النزاع مع أذربيجان في منطقة ناجورنو قره اباخ.

ودعا تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، خلال لقائه مع الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان في بروكسل، الأربعاء، إلى إنهاء القتال في ناخورنو قره باخ المتنازع عليها.

وأعرب ميشيل عن "قلق الاتحاد الأوروبي العميق" بشأن القتال المستمر بين البلدين بتكاليف إنسانية كبيرة.

وقال ميشيل على تويتر بعد الاجتماع إنه: "يجب على الأطراف احترام وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة" مشددا على أن تورط أطراف خارجية في النزاع أمر غير مقبول وغير مسموح به.