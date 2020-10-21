ارتفاع قياسي في الإصابات.. دولة أوروبية تعلن إجراءات مشددة بسبب كورونا

أمرت الحكومة التشيكية، اليوم الأربعاء، بإغلاق معظم المتاجر والخدمات، كما سعت إلى قصر الحركة على الرحلات الأساسية فقط للحد من أسرع نمو في أوروبا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قال وزير الصحة في التشيك، رومان بريمولا، إن النظام الصحي التشيكي سيصل قريبًا إلى حدود قدرته، على الرغم من الزيادات الهائلة في عدد الأسرة والقيود المفروضة على الرعاية غير الأساسية، كما أن المستشفيات ستفتقر إلى الأسرّة والموظفين في نوفمبر المقبل.

وأضافت الحكومة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل وستظل سارية على الأقل حتى 3 نوفمبر المقبل.

وكانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة واحدة من أكثر الدول نجاحًا في أوروبا في الحد من الإصابات مع عمليات إغلاق سريعة خلال الموجة الأولى للوباء في الربيع الماضي، لكنها شهدت ارتفاعًا سريعًا في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وأبلغت التشيك عن 11984 حالة جديدة في 20 أكتوبر، وهي أعلى حصيلة يومية. وقفز عدد القتلى 106 خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1619.