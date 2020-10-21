التعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الأول في الأردن

دوت الخليج :- أوضح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن التعليم في الجامعات المدارس والمراكز الثقافية ومعاهد التدريب المهني سيستمر عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، كما قد تم التوافق مع المدارس الخاصّة على تخفيض الرسوم الدراسية بواقع 15% خلال فترة التعليم عن بعد.

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