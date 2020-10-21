البنتاجون يعلن مبادرة جديدة لتعزيز التحالفات ضد الصين وروسيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، عن مبادرة جديدة لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة مع الديمقراطيات المشابهة، عبر مبيعات الأسلحة بشكل جزئى، فى محاولة للحد من تأثير روسيا والصين فى العالم.





وقال الوزير الأمريكى، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن البنتاجون سيرصد بشكل منهجى وسيدير علاقاته مع الدول الشريكة بهدف إيجاد أساليب أخرى لتنسيق الجيوش وتحسين مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وأضاف أن "شبكة حلفاء وشركاء أمريكا توفر لنا ميزة غير متكافئة لا يمكن لخصومنا أن يضاهوها" واصفا الشبكة بأنها "العمود الفقرى للنظام الدولى القائم على قواعد".

وتابع "لدى الصين وروسيا على الأرجح أقل من عشرة حلفاء مجتمعين" معتبرا أن الصين تستخدم الإكراه والخداع المالى لبناء تحالفاتها مع دول ضعيفة مثل بورما وكمبوديا ولاوس"، و"كلما كان حجم الدولة صغيرا كبرت احتياجاتها وزاد الضغط من جانب بكين".

تأتى المبادرة واسمها "التوجيه من أجل التنمية للتحالفات والشراكات" (جى دى آيه بى) قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.