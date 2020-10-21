أرمينيا : سنقاتل فى قره باغ حتى النهاية

وقال باشينيان، فى تصريح مسجل بث عبر صفحته فى "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن "الشعب الأرمنى لن يستطيع التوصل إلى حل مقبول له لنزاع قره باغ إلا بالسلاح"، مضيفا: "علينا الإدراك أن قضية قره باغ، فى المرحلة الحالية على الأقل، لا يمكن حلها دبلوماسيا".

ولفت باشينيان، إلى أن أذربيجان ترفض اقتراحات الجانب الأرمنى لتسوية النزاع على أساس حلول وسط متبادلة ،ولا تقبل أى حلول سوى استسلام جمهورية قره باغ (المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا).

وشدد رئيس الوزراء الأرمنى، بحسب "روسيا اليوم"، أن موقف بلاده ثابت ولا يشكل موضع نقاش منذ أوائل التسعينيات، وهو يقضى بأنه "لا أرمينيا بدون أرتساخ" (الأسم الأرمنى لمنطقة قره باغ).

وتابع: "تكمن قضيتنا فى مواصلة الصراع حتى النهاية وبالكامل من أجل حقوق شعبنا، مهما كان سيحصل فى المستقبل. ويعنى الصراع من أجل حقوق شعبنا اليوم، فى ظل موقف أذربيجان، رفع السلاح والتوجه للدفاع عن الوطن".

وتطرق باشينيان إلى المستجدات الميدانية فى قره باغ، مقرا بأن الوضع معقد والأعمال القتالية تتواصل فى جنوب المنطقة المتنازع عليها.

وقدر رئيس الوزراء الأرمنى خسائر الجانب الأذربيجانى بنحو 10 آلاف جندى وعتاد عسكرى بقيمة 1.5 مليار دولار، قائلا إن أذربيجان ترسل إلى القتال حاليا "آخر احتياطياتها".