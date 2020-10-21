أرمينيا تقرر تعليق استيراد السلع التركية بدءًا من 31 ديسمبر القادم

وجاء فى بيان للخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرمينى، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه بموجب قرار صادر فى 20 أكتوبر، فقد تم فرض حظر مؤقت على استيراد السلع ذات الأصل التركى، على أن يدخل حيز التنفيذ فى 31 ديسمبر القادم.

وأضاف البيان أن تقييد استيراد السلع ذات الأصل التركى يهدف إلى تحقيق أهداف أمنية، مع الأخذ فى الاعتبار الحقائق العديدة المؤكدة للدعم الصريح من تركيا للأعمال العسكرية والإرهابية التى تشنها أذربيجان ضد جمهورية قرة باخ.

وجاء فى البيان أيضا أن الحظر المفروض على استيراد السلع ذات المنشأ التركى يوقف تمويل خزينة الدولة التركية من مصادر أرمينية، وفى نفس الوقت يمنع اختراقا محتملا للتهديدات المحتملة على أرمينيا من خلال استيراد سلع للاستخدام النهائى من دولة معادية.

واندلعت فى 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم ناجورنى قرة باخ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد الماضى، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وتعد هذه الهدنة الثانية من نوعها التى تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكرى الحاد فى إقليم ناجورنى قرة باخ، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل فى موسكو يوم 10 أكتوبر، خلال اجتماع ثلاثى على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.