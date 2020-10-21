أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أنه من حق أى دولة أن تعترف بإسرائيل كدولة، وهذا الأمر يشمل السودان، متابعا: "نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق ذلك ولكن هذا قرار سيادى يعود للسودان".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بومبيو عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب: لدينا الكثير من العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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