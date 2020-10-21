اسرائيل تسجل ارتفاعا بنسبة 40% في دعاوى الإفلاس في عام 2020

سجلت اسرائيل ارتفاعا بنسبة 40% في دعاوى الإفلاس خلال العام الحالي. وحذر مسؤول إسرائيلي من أن هذا قد يكون مجرد بداية لتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد.
كشفت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء عن تسجيل زيادة بنسبة 40 في المائة في دعاوى الإفلاس في العام الحالي، حسبما أفادت صحيفة "والا نيوز".
وفقا للبيانات، في عام 2020، تم تسجيل حوالي 4000 حالة إضافية للشركات التي تقدمت بدعاوى للإفلاس، مقارنة بالعام السابق، وذلك على خلفية أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وفرض قيود إغلاق للمرة الثانية في جميع أنحاء البلاد.
قال مسؤول إسرائيلي في وزارة العدل لموقع "والا نيوز": "القيود المفروضة على الاقتصاد من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى تغيير حاد وغير متوقع في عمل قطاع الأعمال، مما يؤثر أيضا على دخول العديد من الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".
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