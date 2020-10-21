أمير الكويت يصدر مراسيم جديدة |تفاصيل

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد جابر الصباح مرسومين أميريين، اليوم الأربعاء، بتعيين المستشار أحمد العجيل رئيسا لمحكمة التمييز، والمستشار الدكتور عادل بورسلي نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار علي المطيرات نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيسا للمحكمة الكلية.
كان أمير الكويت في وقت سابق أصدر مرسوما أميريا في وقت سابق بفض دورة الانعقاد الحالي للمجلس حمل رقم 138 لسنة 2020.
وكان رئيس مجلس الأمة قال إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين يوم الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي، والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.
وكان أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف، جدد الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة المتوقعة خلال نحو شهرين.
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