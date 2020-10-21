أمريكا تعلن موافقة روسيا على تجميد ترسانتها النووية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، موافقة روسيا مبدئيًا على تجميد ترسانتها النووية في إطار تمديد اتفاقية نيوستارت 3.
وقال بومبيو إن اتفاقية نيوستارت 3 الحالية تشمل فقك 45% من الترسانة النووية الروسية و92% من الترسانة النووية الأمريكية، بينما لا يوجد قيود على الصين في هذا الشأن بشكل عام، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف: "روسيا وافقت من حيث المبدأ على تجميد ترسانتها النووية بالكامل ونحن سعداء بذلك، ولكن علينا أن نجعل المفاوضين الأمريكيين والروس أن يلتقوا بأسرع وقت ممكن من أجل إحراز التقدم ووضع اللمسات الأخيرة في الاتفاقية وتنفيذها".
وأشار بومبيو إلى أن السلاح الروسي يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها، موضحًا أن الاتفاق الخاص بشأن الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، يُلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية.
وفيما يخص الأزمة السورية، قال بومبيو إن واشنطن تدعم الحل السلمي للصراع في سوريا.
وتابع قائلا إن "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".
كما أكد بومبيو أن الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية.
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