هل تغرق العاصمة العراقية بسبب الأمطار.. أمانة بغداد تكشف الحقيقة

اكدت أمانة بغداد (الجهة الحكومية المسؤولة عن عاصمة جمهورية العراق)، اليوم الأربعاء، أن ما نشر بشأن تعرض العاصمة العراقية للغرق؛ غير صحيح، حيث نفت ما نسب إليها بأن مدينة بغداد مهددة بالغرق.
وافادت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن رسالتها لرئيس الوزراء؛ كان الهدف منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على مياه الأمطار".
كما لفتت الأمانة الي أنها "أحاطت رئيس الوزراء بجميع العقبات التي تواجهها العاصمة بغداد والإجراءات التي اتخذتها في إطار الاستعداد للأمطار".
ونوهت إلى أنها "طلبت من دولة رئيس الوزراء تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مجلس الوزراء والجهات الساندة الأخرى، وبالتنسيق مع أمانة بغداد، لدعمها؛ للاستعداد الكامل لموسم الأمطار".
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