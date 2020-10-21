ضربة موجعة| وفاة متطوع بعد حصوله على لقاح أكسفورد في البرازيل

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، بوفاة متطوع في البرازيل عقب حصوله على لقاح جامعة أكسفورد الإنجليزي، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل ضربة موجعة للقاح المنتظر.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الإجراءات المشددة التي تتخذها المستشفيات وشركات الأدوية الأمريكية لحماية عينات لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من السرقة.

ووفقا للصحيفة فإن هذه الجهات تقوم بإجراءات إضافية لحماية جرعات لقاح كورونا من السطو، وذلك مع اقتراب استخدامها.

وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات تأتي مع مخاوف المسئولين من إمكاينة السطو على هذه العينات وسرقتها من قبل مجرمين متطورين أو حكومات أجنبية، يبحثون على لقاح للفيروس.

وتتنافس عدد من الشركات في سباق إنتاج لقاح مضاد للفيروس الذي يغزو العالم منذ 10 أشهر، انطلاقا من الصين، لكن أيا من هذه اللقاحات لم يتم اعتمادها حتى الآن.

ولحماية اللقاحات، تؤكد عدة ولايات، أن الشركات المصنعة أو الحكومة الفيدرالية ستشحن اللقاح مباشرة إلى المستشفيات، ومواقع التطعيم الأخرى لتقليل عدد نقاط التوقف على الطرق.