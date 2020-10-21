إصابة وزير الصحة البرازيلي بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، إصابة وزيرها إدوارد بازويلو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يذكر أن بازويلو هو ثالث وزير يتولى الوزارة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وقال موقع "إن.تي.في" الألماني نقلًا عن وزارة الصحة الألمانية، إن شبان أجرى فحصًا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كوروناا لارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".
وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.
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