الرئيس السوري يخفض الضرائب للعاملين منخفضي الدخل

دمشق ـ الوطن: ذكر مكتب الرئيس السوري بشار الأسد أنه تحرك لإعفاء المزيد من أصحاب الدخول المنخفضة من ضريبة الدخل. ويوسع المرسوم، وهو أول تعديل قانوني في سنوات، شريحة العاملين منخفضي الدخل المعفيين من الضريبة لتشمل من يصل دخلهم إلى 50 ألف ليرة (40 دولارا) أو أقل شهريا، ارتفاعا من 15 ألفا. وقالت الرئاسة إنها تعدل شرائح ضريبية أخري لتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل. وفي قرار منفصل، قالت الرئاسة إن الأسد سيقدم منحة لمرة واحدة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش بقيمة 50 ألف ليرة. وسيحصل أرباب معاشات التقاعد على 40 ألف ليرة.

على صعيد آخر، شن الجيش الإسرائيلي هجوماَ صاروخياَ، مساء أمس الأول على ريف القنيطرة الشمالي. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية ان الجيش الإسرائيلي استهدف بصاروخ مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي. أسفر عن حدوث أضرار مادية.

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