فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة و163 وفاة جديدة بكورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، يرتفع بذلك إجمالى الوفيات بالمرض إلى 34048، والإصابات إلى 957421.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد فى الإصابات، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذى سجلت فيه 20468 إصابة.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا فى باريس وثمانى مدن أخرى، بسبب استمرار رتفاع حالات العدوى.