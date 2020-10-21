بوتين ينفى اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس كورونا

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله، خلال لقائه مع رجال الأعمال اليوم: "فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية الشاملة والصارمة فنحن لا نخطط للقيام بذلك، وليس لدى الحكومة خططاً للقيام بذلك".

من جانبه، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم ارتفاع إصابة كوفيد-19 فى روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنحو 15700 شخصاً ليصل الإجمالى إلى 1447335 حالة.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا فى أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 % من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.