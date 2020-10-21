ترامب: لا يمكن السماح لكاميلا هاريس بأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجوما على أول امرأة من أصول إفريقية وآسيوية رشحت لمنصب نائب الرئيس الأمريكى، قائلا: "لا يجب السماح للسناتور كاميلا هاريس أن تصبح أول رئيسة للبلاد".





وفى تجمع انتخابى فى مطار "إيرى" الدولى، فى بنسليفانيا، قال ترامب بحسب "روسيا اليوم" : "كاميلا لن تكون أول امرأة تتولى منصب الرئاسة... لا يمكن لبايدن أن يسمح بحدوث ذلك". ومع بلوغ جو بايدن 78 عامًا العام المقبل، هناك حالة من الغموض فى الكابيتول هيل بأن نائب الرئيس السابق قد يفسح المجال لزميلته الأكثر شبابا بعد بضع سنوات فى المنصب فى حالة فوزه فى انتخابات نوفمبر.

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