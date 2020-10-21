مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية استراتيجية فوق بحر بيرينغ (فيديو) 

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر بيرينغ.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن رادارات الجيش رصدت هدفين جويين يقتربان من الحدود، ولتحديد الهدفين ومنعهما من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت مقاتلتان من نوع "MiG-31" و"Su-35" تابعتان للمنطقة العسكرية الشرقية.
وأضافت الوزارة أن طواقم المقاتلتين الروسيتين، حددت الهدفين الجويين، واتضح أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "B-1M"، وقامت بمرافقتهما فوق منطقة مياه بحر بيرينغ بعيدا عن الحدود.
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