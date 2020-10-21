علي غرار مرفأ بيروت.. دولة عربية مهددة بالانفجار والسبب مخازن الكهرباء

حذر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الكويتي من مخازن «الكهرباء» التي تشكّل خطورة كبيرة، ما يجعلها أقرب إلى قنبلة موقوتة، مشددا علي ضرورة التحرك السريع لاحتواء الخطر قبل وقوعه.
وكشف التقرير الحديث الإصدار عن ديوان المحاسبة، والذي انتقد خلاله تأخر وزارة الكهرباء والماء في التصرف في المواد الكيماوية الموجودة بمخازن ميناء عبدالله حيث فجّر الديوان مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أن هذه المواد الخطرة انتهت صلاحيتها منذ 35 سنة، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2017 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام وفق ماذكره صحيفة القبس الكويتية.
ووفق التقرير ، فإن المواد المستخدمة في محطات القوى والمقطرات وعمليات إطفاء الحرائق كذلك، منها ثلاثي الفوسفات وسلفات الصوديوم وثلاثي بولي الفوسفات والـTRL PHOSHUTE، والأخيرة قدرت الكميات الموجودة منها في المخازن بواقع 2438 طنًا.
كما شدد الديوان علي ضرورة الإفصاح عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التصرف في تلك المواد، فيما ردت الوزارة بأنها مواد غير صالحة للاستخدام، وأنها تعمل على إعداد مناقصة من القطاع المختص تراعي شروط هيئة البيئة للتخلص منها، وإسنادها إلى الشركة الوطنية المختصة والمعتمدة في هذا الشأن.
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